Ahmed Ebu Emşa: Gazze'de Müzik Öğretmeni Dron Sesini Şarkısına Arka Fon Olarak Kullandı

Gazze'de müzik öğretmeni Ahmed Ebu Emşa, İsrail dronlarının sesini arka fon olarak kullanarak soykırımda ölenleri andığı şarkısıyla sosyal medyada viral oldu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:34
Dron sesinden doğan anma bestesi

Gazze Şeridi'nde müzik öğretmeni Ahmed Ebu Emşa, İsrail'e ait dronların çıkardığı sesi, soykırımda hayatını kaybedenleri andığı bir şarkıda arka fon olarak kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlamadan önce Ebu Emşa, Edward Said Müzik Konservatuvarı'nda ders veriyordu. Saldırılar sonucu işini, evini ve sevdiklerini kaybetmeden önce yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

Defalarca yerinden edilen Ebu Emşa, sığınaklardan birinde bir arkadaşının verdiği gitarla yeniden müzikle buluştu ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kamplardaki çocuklara destek olmak için Gaza Birds Singing müzik destek grubunu kurdu.

Kamptaki çocukların dron sesinden rahatsız olduklarını söylemesi üzerine Ebu Emşa, o sinir bozucu sesi tersine bir araca dönüştürdü: dron sesini arka fon olarak kullanarak bir şarkı besteledi. Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan Ebu Emşa, sözleri yeniden düzenleyen Zain Hilal'e de teşekkür etti.

Gazzeli müzik öğretmeninin hazırladığı bu parça kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Şarkının sözleri şöyle:

“Taşı, Cemal, taşı..
son nefeslerine kadar hakikate sarılanlara,
dürüst sözleriyle ışık yayan her ruha,
adaletsizlik karşısında susturulmayı reddedenlere bir armağan
Ruhları huzur bulsun…
Anıları kalplerimizde sonsuza dek nur olmaya devam edecek.”

