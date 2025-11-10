Ahmed eş-Şara Beyaz Saray'da Trump ile Görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı görüşme gerçekleştirdi; mültecilerin dönüşü, yeniden yapılanma, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 21:03
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Eş-Şara, Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Suriyeli lider oldu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yerel saatle 11.37’de başladı.

Eş-Şara, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine, basın mensuplarının göremediği yan bir girişten Beyaz Saray’a girerken, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmenin detayları paylaşılmadı. Diplomatik kaynaklar, iki liderin Suriye’nin yeniden yapılanması, bölgesel güvenlik, mültecilerin dönüşü ve ekonomik iş birliği gibi konuları ele alacağını aktardı.

