Ahmed eş-Şara Beyaz Saray'da Trump ile Görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Eş-Şara, Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk Suriyeli lider oldu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yerel saatle 11.37’de başladı.

Eş-Şara, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı’nın ana kapısı yerine, basın mensuplarının göremediği yan bir girişten Beyaz Saray’a girerken, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmenin detayları paylaşılmadı. Diplomatik kaynaklar, iki liderin Suriye’nin yeniden yapılanması, bölgesel güvenlik, mültecilerin dönüşü ve ekonomik iş birliği gibi konuları ele alacağını aktardı.

