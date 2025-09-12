Ahmed Şara: İsrail ile Golan Güvenlik Anlaşması Müzakereleri Sürüyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'le Golan Tepeleri için 8 Aralık öncesi pozisyona dönüşe yönelik güvenlik anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 22:20
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin 1974 Anlaşmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, İsrail ile Golan Tepeleri konusunda yürütülen görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Şara'nın açıklamaları

Şara, El İhbariyye kanalında yaptığı değerlendirmede, Suriye'nin 1974 Anlaşmasına bağlılığını yinelediğini ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bir yazı göndererek UNDOFun eski durumuna dönmesini talep ettiklerini bildirdi. Şara, "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Geçiş dönemi ve anayasa

Ülkenin bir geçiş döneminde olduğunu belirten Şara, "Seçimlerden sonra bir anayasa hazırlanacak ve içinde pek çok detay olacak. Ancak bizim benimsediğimiz politika, her alanda eş zamanlı çalışmaktır." dedi.

SDG, PKK/YPG ve müzakereler

Şara, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin tüm Kürt bileşenini temsil etmediğini vurguladı. SDG ile görüşmelerin iyi gittiğini ancak uygulamada "bir tür yavaşlama veya engelleme" olduğunu söyledi: "SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor."

Golan Tepeleri ve 1974 Anlaşması

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İki ülke arasındaki 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, taraflardan tüm askeri eylemleri durdurmaları ve kara, deniz ile havada ateşkese uymaları isteniyordu.

