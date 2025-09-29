Ahmed Şara, Ronald Lauder ile New York'ta Görüştü: Normalleşme 'son derece olumlu'

Ahmed Şara, BM 80. Genel Kurulu marjında New York'ta Ronald Steven Lauder ile görüştü; Lauder görüşmeyi İsrail-Suriye normalleşmesi açısından 'son derece olumlu' buldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:23
BM 80. Genel Kurulu marjında gerçekleşen görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçen hafta Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu marjında New York'ta Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Steven Lauder ile bir araya geldi.

Lauder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BM'nin 80. Genel Kurulu marjında New York’ta bir hafta önce Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin, İsrail ile Suriye arasındaki normalleşme konusunda 'son derece olumlu' geçtiğini belirtti.

Şara, BM Genel Kurulunun 80. oturumuna katılarak 1967'de görev alan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana Birleşmiş Milletler'de konuşma yapan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olmuştu.

