Ahmet Akın Ankara’da Kuvayımilliye Ruhu ile Balıkesir İçin Destek Aradı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiği günden bu yana vurguladığı birlik ve dayanışma anlayışını Ankara temaslarına taşıdı. Şehrin geleceğine yön verecek projeler, vatandaşların talepleri ve son 3 ayda Sındırgı’da meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Başkent’te önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkentte yoğun siyasi temaslar

Başkan Akın, ilk olarak partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile de temaslarda bulundu. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret eden Akın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile görüştü.

AK Parti cephesinde de temaslarını sürdüren Akın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti Genel Merkezi'nde buluştu.

TBMM ziyaretleriyle dayanışma mesajı

Akın’ın Başkent turunun son durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Burada CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Altyapı ve kentsel dönüşüm gündemde

Balıkesir’in ortak menfaati için yaptığı görüşmelerde Başkan Akın, BASKİ'nin altyapı ve arıtma tesisi yatırımlarından kentsel dönüşüm sürecine kadar birçok projeyi ele aldı. Özellikle altyapıda başlattığı dönüşümle neredeyse 70 yıllık altyapıyı güçlendirdiğini belirten Akın, Körfez Bölgesi'nin arıtma ihtiyaçları konusunda da destek çağrısı yaptı.

Akın: Halkın refahı şahsi menfatten önce gelir

Ankara temaslarını değerlendiren Başkan Akın, siyaset üstü bir yaklaşımla tüm kesimlerle diyalog kurduklarını vurgulayarak; "Benim anlayışımda ötekileştirme, ayrımcılık yok. Benim anlayışımda birlik, beraberlik ve dayanışma var." dedi. Akın, ayrıca "Balıkesir’imizi kalkındırmak, geleceğe taşımak için hepimizin üzerine çok görev düşüyor. Balıkesirli hemşehrilerimin huzur ve refahı benim şahsi menfaatimden önce gelir. Şehrimizin menfaati her şeyin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

AHMET AKIN KUVAYIMİLLİYE RUHUNU ANKARA’YA TAŞIDI