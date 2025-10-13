Ahmet Benler Lahey ve Marmaris'te Eş Zamanlı Anıldı

Lahey ve Marmaris'te Ahmet Benler Anma Töreni

Hollanda'nın Lahey kentinde 12 Ekim 1979'da terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen o tarihteki Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler, Lahey Büyükelçiliği ile Marmaris'te eş zamanlı anma töreniyle yad edildi.

Törenin Ayrıntıları

Lahey Büyükelçiliği ile şehidin adına ailesi tarafından Marmaris'te yaptırılan Şehit Ahmet Benler İlkokulu ortaklığında gerçekleştirilen eş zamanlı etkinlikler, büyükelçilikten de çevrim içi takip edildi. Okuldaki tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende, okulun öğretmen ve öğrencileri anma konuşmaları yaptı. Şehit Ahmet Benler anısına okul bahçesine fidan dikildi ve okul köşesine karanfil bırakıldı.

Büyükelçi Yazgan ve Emre Çay'ın Mesajları

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı konuşmada, "Ahmet Benler'in adını taşıyan bu okulun her öğrencisi, onun temsil ettiği değerlere sahip çıkmanın bilinciyle yetişmektedir." dedi.

Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, konutundaki törende yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu: "Bugün burada, 46 yıl önce Lahey'de işlenen menfur bir saldırının kurbanı olan Ahmet Benler'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ahmet Benler'in tek suçu, Türk ve ülkesini temsil eden bir büyükelçinin evladı olmasıydı."

Yazgan, sözlerine şöyle devam etti: "Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu saldırının faillerinden halen hukuk önünde hesap sorulamamış olması, bizlere adaletin tecelli etmesi yönündeki evrensel sorumluluğu bir kez daha hatırlatmaktadır." Ayrıca, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve bu hafızayı yeni nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti ve "Türk milletinin tarihinde utanacağı hiçbir konu yoktur. Gelecek nesillerin de kimseye bir borcu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sembolizm ve Tarihçe

Lahey Büyükelçiliği mensupları, elçilik duvarındaki Şehit Ahmet Benler anısına yaptırılan plaketin önüne karanfil bıraktı. Bu eş zamanlı anma, Türkiye'nin yurt dışındaki diplomat ve ailelerine yönelik saldırılar karşısındaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Lahey ve Marmaris arasında kurulan bu sembolik bağ, iki ülke arasındaki dostluğu ve Türk milletinin şehitlerine duyduğu vefayı temsil ediyor. Her yıl düzenlenen anma programları, yurt dışında görev yapan diplomatların fedakarlıklarını hatırlatırken, şehitlerin isimlerinin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması yönündeki ortak çabayı güçlendiriyor.

Türkiye ile dış temsilcilikler arasında eş zamanlı düzenlenen ilk ve tek tören olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, önceki dönem Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın girişimleriyle başlatılmıştı.

Saldırının Detayları

Ahmet Benler, 27 yaşındayken, 12 Ekim 1979'da Lahey Büyükelçiliği'ne 100 metre mesafede arabasıyla okuluna giderken ASALA ve JCAG terör örgütlerinin üstlendiği saldırıda şehit edilmişti.

