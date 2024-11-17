Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e Destek Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile önemli bir görüşme yaptı. Görüşme, Mardin’deki bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görevden Almalar Eleştirildi

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Davutoğlu, belediyelere yapılan görevlendirmelere karşı olduğunu belirtti. "Halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmalarına her zaman karşı çıktık, parti politikamız da budur." dedi.

Barış ve Demokrasinin Önemi

Ahmet Davutoğlu, çözüm sürecini desteklediğini, ancak kamu düzenini ihlal eden her türlü eyleme karşı da kararlı bir şekilde mücadele ettiğini ifade etti. "Eğer bir barış gerçekleştireceksek buradan herkese sesleniyorum, iki konuda mutabık kalmamız lazım. Birincisi tam ve eksiksiz demokrasi, herkes için geçerli olan demokrasi, ikincisi de tavizsiz kamu düzeni." şeklinde konuştu.

Aileye Başsağlığı Dileği

Davutoğlu, Ahmet Türk’ün ablasının vefat ettiği bilgisini alarak aileye başsağlığı diledi. Ahmet Türk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü. Davutoğlu ve Türk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü. Davutoğlu ve Türk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.