Ahmet Davutoğlu'ndan Meclis'te Birleşme Çağrısı

Ahmet Davutoğlu'ndan Birlik Olma Daveti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşarak, iktidar ve ana muhalefet dışında kalan partilere birleşme çağrısında bulundu.

Ülke Sorunlarına Dikkat Çekti

Davutoğlu, Türkiye'de artan asayiş sorunlarına ve ahlaki çöküşe dikkat çekirken, özellikle çocuklar ve kadınlar için tehditler bulunduğunu ifade etti.

Özellikle bir 8 yaşındaki kız çocuğunun katilinin hâlâ bulunmadığının altını çizen Davutoğlu, "Dünyada insanlık değerlerini yok eden bir savaş sürüyor. Nereye gidiyoruz?" dedi.

Gazze Üzerine Değindi

Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da bilgiler paylaştı. 90 bin ton bomba atıldığını ve birçok yapının tamamen yok olduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik eylemlerinin insanlıkla savaşa dönüştüğünü ve Türkiye’nin bu konuda itibar kaybettiğini kaydetti.

Siyasette Yeni Bir Dönem

Siyasetin yeniden şekillendiğini vurgulayan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemlerini eyleme dönüştürmesini beklediğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen hukuk süreçlerine de karşı çıkan Davutoğlu, tüm siyasi partilere birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi’nin Amaçları

Davutoğlu, 14 Aralık’ta siyasi tutum belgelerini açıklayacaklarını ifade ederek, geçmiş sorunları allak bullak etmeden çözüm yolları aramak gerektiğinin altını çizdi. "Niyet hayır, akıbet hayır" diyerek, birlik içinde hareket etme vurgusu yaptı.