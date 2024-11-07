Ahmet Davutoğlu'nun Cenaze Törenine Katılımı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Cenazeye Katıldı
Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu’nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'a gitti.
Cenaze Töreni Paşa Camisi'nde Gerçekleşti
Özgür için düzenlenen cenaze töreni, Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası yapıldı. Davutoğlu, tören sırasında merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Defin İşlemleri Aile Kabristanında Yapıldı
Orhan Özgür'ün cenazesi, namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.
Belediye Başkanı ile Görüşme
Cenaze töreninin ardından Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katıldı.