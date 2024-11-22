Ahmet Hamdi Toraman'dan Baba Yadigarı 1951 Model Kamyon: 'Efsane 51'

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor. Babası Hamdi Toraman'ın vefatına müteakip kamyon, Ahmet Hamdi Toraman'a yadigar olarak kaldı. Toraman, babasının ölümünden sonra köşeye terkedilmiş olan kamyonu 25 yıl önce kendi çabalarıyla tamir etti.

Kamyonunun bakımını titizlikle sürdüren Toraman, kapıları ters açılan ve kol çevrilerek çalıştırılan bu nostaljik araca gözü gibi bakıyor. Kendi imkanıyla evinin yanında kapalı bir park alanı yaptıran Toraman, bu kamyona 'Efsane 51' adını verdi.

Tatil Gibi Etkinliklerde 'Efsane 51'

Tekerlekleriyle katıldığı festivallerde kamyonunu sergileyen Toraman, evinin bahçesinde kamyonunu çalıştırarak temizliyor ve Ceylanköy'de geziliyor. Toraman bu konuda şunları söylüyor: 'Efsane 51' benim için çok değerli.

Geçmişe Sahip Çıkmanın Önemi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toraman, direksiyona geçtiğinde geçmişteki güzel anıların gözünde canlandığını belirtiyor. Yük taşımacılığı yaptığı dönemin kamyonunu çok sevdiğini ifade eden Toraman, “Geleceğe sağlam adımlarla gitmenin geçmişe sahip çıkmakla olacağına inanıyorum” diyor. Toraman, bu düşüncesini destekleyerek, 'Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz' ifadesini aktarıyor.

Her Parçası Orijinal

Toraman, Efsane 51'in her parçasının orijinal olduğunu vurguladı. Katıldığı festivallerde insanların alkışları arasında kendini mutlu hissettiğini belirten Toraman, “O kadar gururlanıyorum ki, gökyüzünde uçuyorum gibi hissediyorum” dedi.

Kamyonunu Satmayı Düşünmüyor

Kamyonunu satın almak isteyenlerin olduğunu ancak satmayı düşünmediğini belirten Toraman, “Elimden geldiği sürece, ömrüm boyunca onu ayakta tutmaya çalışacağım” dedi. Gençliğinin kamyonla geçtiğini dile getiren Toraman, “Ne kadar güzeldi... Onu çok seviyorum ve benim için dünyanın en güzeli bu” ifadeleriyle duygularını dışa vuruyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor. Toraman, bazı sinema filmlerinde de kullanılan "Efsane 51" adını verdiği kamyon için evinin yanına kapalı park yaptırdı. Kamyonunu çekme belgeli olarak festival gibi etkinliklerde kullanan Toraman, evinin bahçesinde kamyonunu çalıştırıp temizliyor, Ceylanköy'de gezmeye çıkıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor. Toraman, bazı sinema filmlerinde de kullanılan "Efsane 51" adını verdiği kamyon için evinin yanına kapalı park yaptırdı. Kamyonunu çekme belgeli olarak festival gibi etkinliklerde kullanan Toraman, evinin bahçesinde kamyonunu çalıştırıp temizliyor, Ceylanköy'de gezmeye çıkıyor.