Ahmet Kaya Şarkıları AKM'de Müzikseverlerle Buluştu

Ahmet Kaya'nın şarkıları, 'Özgün Müzikte Bir Portre' konserinde AKM'de dinleyicilerle buluştu. Sanatçıların yorumları büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:52
Ahmet Kaya Şarkıları AKM'de Müzikseverlerle Buluştu

Ahmet Kaya Şarkıları AKM'de Canlandı

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konseri ile müzikseverlerle buluştu. Konserde, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç gibi solistler Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Ahmet Kaya’nın Mirası

Ezgi Eyüboğlu, konser öncesinde yaptığı açıklamada, "Ahmet Kaya, Türkiye'de birçok kişi tarafından sevilen bir isim ve özgün müziğin öncülerinden. Provalarımız gerçekten başarılı geçti, umarım izleyicilerimiz de bu deneyimden memnun kalacaklar" dedi.

Eyüboğlu, Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendirmenin kendisi için heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtti. "Onun gibi büyük bir sanatçının eserlerini yorumlamak büyük bir emek gerektiriyor. Dinleyicilerin vereceği tepkiler bizim için eşit derecede önemli," şeklinde konuştu.

Dinleyicilerin Yoğun İlgi Gösterdiği Konser

Solist Mehmet Kılınç ise konserin önemini vurgularken, "Ahmet Kaya'nın mirasını dinleyicilerle buluşturuyor olmaktan gurur duyuyorum. Onun şarkıları ülkemizde herkes tarafından biliniyor. Kendi yorumumuzu katarak bu akşama renk katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılınç ayrıca, dinleyicilerin şarkılara eşlik etmesinin büyük bir duygu yoğunluğu yarattığını dile getirdi.

Duygu Dolu Anlar

Jülide Karan, Ahmet Kaya'nın şarkılarını çocukluğundan beri dinlediğini ve neredeyse tüm eserlerini ezbere bildiğini belirtti. "Ahmet Kaya'nın besteleri ve bakış açımızı değiştirmesi bizim için çok kıymetli. Akşam boyunca dinleyicilerle birlikte büyük bir koro oluşturmak, muazzam bir deneyim" dedi.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği konser sırasında, "Öyle Bir Yerdeyim ki", "Hani Benim Gençliğim", "Nereden Bileceksiniz", "Saza Niye Gelmedin", "Kum Gibi" ve "Şafak Türküsü" gibi eserler seslendirildi.

Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi. İstanbul...

Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi. İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilen konserde, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak yer aldı.

Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi. İstanbul...

Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi. İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilen konserde, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak yer aldı.

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