Ahmet Mekin ve Göksel Kortay'a Büyükçekmece'de Onur Ödülü

Ahmet Mekin ve Göksel Kortay Onur Ödüllerini Aldı

Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl 25'incisini düzenlediği "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sırasında Türk sinemasının usta isimleri Ahmet Mekin ve Göksel Kortay'a ödül verdi.

Törenden Ödül Detayları

Tören, Kültür Park Amfi Kemal Sunal Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Ahmet Mekin, "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülürken, Göksel Kortay, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Sevinç Erbulak aracılığıyla aldı. Ödüller, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Koordinatör H. Gürhan Ozanoğlu tarafından verildi.

Ahmet Mekin'in Duygusal Konuşması

Ödül törenine torunu Mekin Sezer ile katılan Mekin, 93 yaşında olduğunu belirterek, "Sizler için çok güzel günler geliyor. Hep birlikte aydınlık bir Türkiye umut edelim." ifadelerini kullandı.

Göksel Kortay Telefonla Teşekkür Etti

Göksel Kortay, törene telefonla bağlanarak kendisine verilen ödül için teşekkür etti.

Festivalin Son Turu

Törenin ardından ünlü sanatçı Işın Karaca, konser vererek hayranları ile buluştu. Karaca, yakın arkadaşı Suat Suna ile düet yaparak etkinliği taçlandırdı.

Bu yıl 75 ülkeden 1200 kültür sanat elçisinin katılım gösterdiği 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, bugün sona erdi.