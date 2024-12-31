Ahmet Nesin Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Ahmet Nesin Hakkında Yakalama Kararı
Yazar Ahmet Nesin hakkında, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesin'in 27 Aralık tarihinde paylaştığı videoda, bu suçu oluşturacak sözler kullandığını belirledi.
Savcılık Soruşturması ve Gözaltı Kararı
Savcılık, Ahmet Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı vererek, gerekli işlemlerin başlatılması talimatını verdi. 2016 yılında yurt dışına çıktığı tespit edilen Nesin hakkında, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri düzenlendi.