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Ahmet Özel'in 'Magma/Lav' Sergisi Eskişehir'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Ahmet Özel'in 'Magma/Lav' sergisi, Eskişehir'de 25 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. 2000'den bu yana farklı dönemlere ait eserler sergilenecek.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:19
Ahmet Özel'in 'Magma/Lav' Sergisi Eskişehir'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Ahmet Özel'in Yeni Sergisi Açılıyor

Ressam Ahmet Özel'in merakla beklenen "Magma/Lav" sergisi, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde 25 Eylül tarihi itibarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Sergide Eşsiz Eserler

Sergide, Özel'in sanat hayatındaki farklı dönemlerden derlenen eserler yer alacak. Sanatçı, bu sergi ile 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalardan önemli bir seçki sunmayı amaçlıyor.

Özel'in Sanat Anlayışı

Ahmet Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerini "kendi iç müzesinin parçası" olarak gördüğünü ifade etti. "Bu sergiye farklı bir anlam atfediyorum. Serginin ismi de içimdeki özün dışarıya çıkışını ifade ediyor. Tam bir retrospektif olmasa da farklı dönemlerimi göstermesi bakımından benim için çok kıymetli bir sergi." dedi.

Ayrıca, sergide ağırlıklı olarak yağlı boya ve akrilik teknikleriyle yapılmış eserlerin yer alacağını belirtti.

Ziyaret Bilgileri

Sergi, 20 Kasım'a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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