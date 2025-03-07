Ahmet Özer Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi: 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulü, mahkeme heyetinin incelemesine dayanan bir karar ile gerçekleştirildi.

Ahmet Özer'in yargılanmasına en kısa sürede başlanması planlanıyor.

İddianame İçeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla insan kaynağı ve finansman ihtiyacına dikkat çekiliyor. Örgütün varlığını devam ettirebilmesi için kaynakların sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, belediyelerin bütçelerinden örgüte yönlendirilen finansal desteklerin de kayyum uygulamaları gibi yöntemlerle engellendiği ifade ediliyor.

Dinleme Kayıtları ve Gizli Tanık İfadeleri

İddianamede, Özer'e ait iletişim dinlemeleri sonucunda elde edilen HTS kayıtlarında 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi yer alıyor. Bununla birlikte, “Hermes” isimli gizli tanığın ifadesinde Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli Cemal Kavak ile gerçekleştirdiği görüşmelerde terör faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediği aktarılıyor.

Kavak'ın, Özer'i örgüt içinde "değerli bir dost" olarak tanıttığı ve kendisinden maddi destek talep ettiği bilgisi de gizli tanığın ifadesinde yer alıyor. Gizli tanık, Özer'in iş adamı tanıdıklarının bulunduğunu belirterek bu talebe yanıt verdiğini bildiriyor.

Finansal Aktarımlar ve Suçlamalar

Özer'in Kavak'a teslim ettiği yüklü miktarda paranın, kırsal alanlarda bulunan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıldığı ifade ediliyor. İddianamede, bu paranın bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçları için verildiği belirtiliyor.

Özer'in, PKK/KCK'nın siyasi stratejileri doğrultusunda Esenyurt Belediyesi'nde görev aldığı belirtilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Özer'in terör örgütü ile bağlantılı kişilere çeşitli meblağlar gönderdiği tespit ediliyor. 29 Mart 2024'te hesabına yatırılan 1 milyon 289 bin 480 lira ise dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Ahmet Özer'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.