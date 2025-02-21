Ahmet Özer Hakkında Hazırlanan İddianamenin Detayları Ortaya Çıktı

Esenyurt'un eski Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:13
Ahmet Özer Hakkında Hazırlanan İddianamenin Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından belirlenen 'kent uzlaşısı' stratejisi doğrultusunda görev aldığı ifade ediliyor. Bu strateji, Özer'in Esenyurt Belediyesi'nde görevlendirilmesiyle hayata geçirildi.

İddianamenin Ana Başlıkları

İddianameye göre, terör örgütünün varlığını sürdürebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek sağlama ihtiyacı bulunmaktadır. Özer'in, İstanbul'daki operasyonlar sırasında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bilgisi verildi.

Özer'in 'kent uzlaşısı' bağlamında mevcut siyasi konjonktürü kullanarak gerçek siyasi baremini gizlemesi, örgütün planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. İddianamede, bu sürecin doğu bölgelerinde yerel yönetimlerin ele geçirilmesi ve batı illerinde Kürt nüfusun bu sistemle entegre edilmesini sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Terör Örgütünün Stratejisi

PKK/KCK'nın 'kent uzlaşısı' adı verilen stratejisi, terör örgütünün büyük şehirlerde etkinliğini artırmayı hedefliyor. İddianamede, Ahmet Özer yaptığı görüşmeler sırasında üst düzey örgüt mensuplarıyla ilişkilendirildiği ve örgütsel faaliyetlerde aktif bir şekilde rol aldığı belirtiliyor.

Gizli Tanık İfadeleri

İddianamede yer alan 'Hermes' isimli gizli tanık, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında önemli bir isimle görüştüğünü ve terörist faaliyetleri nedeniyle tutuklanan bir akrabasını yurt dışına kaçırmak için yardım istediğini aktardı.

Ayrıca, gizli tanık, Özer'in kendisine maddi yardımda bulunduğunu ve bu paraların terör örgütünün kırsal alandaki faaliyetleri için kullanıldığını ifade etti. İddianame sonrası, MASAK raporunda da Özer'in terör örgütüyle bağlantılı şüpheli işlemler tespit edildiği kaydedildi.

Sonuç ve Beklentiler

Ahmet Özer’in, silahlı terör örgütüyle devamlı, çeşitlilik ve yoğun biçimde bir bağ kurarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlamalarla yargılanması talep edilmiştir. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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