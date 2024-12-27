Ahmet Özer'in Tutukluluk Durumu Devam Ediyor

Ahmet Özer'in Tutukluluk Halinin Devamı Kararlaştırıldı

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesinde, Ahmet Özer'in tutukluluğuna ilişkin yapılan değerlendirmede mevcut halinin devamına karar verildi. Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

SEGBİS ile Savunma Yaptı

Ahmet Özer, duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı. Tutuklanmasına ilişkin ele geçirilen delillerle ilgili olarak, hayatı boyunca demokratik özerklik çalışmalarında yer almadığını ve bu yönde bir düşüncesinin bulunmadığını iddia etti.

Özer, telefon konuşmalarına dair kayıtların sıradan taziye görüşmesi olduğunu öne sürerek, "İddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Kararının Gerekçesi

Hakimlik, Özer'in tutuklandığı tarihten bu yana toplanan delillerin ve yapılan soruşturma işlemlerinin tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte lehine bir gelişme olmadığını belirtti. Ayrıca, Özer'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu ve tüm delillerin henüz toplanmadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.