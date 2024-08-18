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Ahmet Şafak Karaisalı'da Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Ahmet Şafak, Adana'nın Karaisalı ilçesinde Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinliği kapsamında konser verdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 03:02
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 03:19
Ahmet Şafak Karaisalı'da Hayranlarıyla Buluştu

Ahmet Şafak'tan Unutulmaz Performans

Ünlü sanatçı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri boyunca Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı. Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen bu özel konserde, hayranlarıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Hayranlar Coşkuyla Eşlik Etti

Yaklaşık bir saat süren performansında Ahmet Şafak'a, konserin her dakikasında seyirciler de eşlik etti. Eşsiz enerjisiyle dinleyicileri mest eden sanatçının sahne gösterisi, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Yerel Sanatçılar da Sahne Aldı

Konserin sonunda, yerel sanatçıların da performans sergilediği etkinlikte, Karaisalı Kaymakamı Eda Sel Güdek, Ahmet Şafak'a özel hediye takdim etti. Bu özel anlar, konserdeki duygusal atmosferi pekiştirdi.

Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında...

Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı

Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında...

Şarkıcı Ahmet Şafak, 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahne aldı

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