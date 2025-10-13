Ahmet Turgut Çorum'da 'Sumud Filosu' Söyleşisinde Okurlarıyla Buluştu

Ahmet Turgut, Çorum'da 'Sumud Filosu' söyleşisinde Gazze'ye destek mesajı verdi, kitaplarını imzaladı; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın teşekkür edip çiçek sundu.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 22:49
Yazar Ahmet Turgut, Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

'Sumud Filosu' söyleşisi ve mesajlar

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sevgi Kompleksi'nde gerçekleştirilen "Sumud Filosu" konulu söyleşide, Turgut, Türkiye'nin, Gazze'nin özgürleşmesi için yoğun çaba harcadığını söyledi.

"Hiçbirinin Mısır'dan bir beklentisi yok, Kral Abdullah'a seslendikleri yok, hiçbirinin 'Katar gelir bizi kurtarır' diye bir derdi yok. İran'dan silahı alırlar teşekkür ederler, Türkiye'den bir şapka gitsin dua edip alırlar. Türkiye'den ne giderse dualarla karşılanıyor çünkü beklenti Türk devleti."

Küresel Sumud Filosu'nda farklı din ve uyruklardan insanların bir araya geldiğine dikkati çeken Turgut,

"Tek amacımız Gazze’ye özgürlük. Yarın gerekirse can vermeye razıyız. Bu topluluk olarak yaşadığımız farklı bir sahne, bambaşka bir tecrübe."

Söyleşinin ardından Ahmet Turgut, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, söyleşinin ardından Turgut'a teşekkür ederek çiçek verdi.

Yazar Ahmet Turgut (sağda), Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

