Ahmet Yakupoğlu’nun Seçme Eserleri 104. Yılında Sergilendi

Kütahyalı Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun Eserleri Sergilendi

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 104. yılında seçme eserleriyle anıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen “Eserleriyle Yaşayan Ressam” sergisi, sanatçının unutulmaz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

DPÜ Rektörlüğü’nde Sergi Açılışı

Serginin açılışına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Rektör Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmada Yakupoğlu’nun hatırasına ve eserlerine sahip çıkma taahhüdünde bulundu.

Kızıltoprak, şu ifadeleri kullandı: “Ahmet Yakupoğlu bir sanatçı olarak bize rol model bir hayat çizgisi armağan etmiştir. Yakupoğlu, değerlerimizi ve sanatımızı bizzat kendi şahsında yaşatan, evinde, günlük yaşamında, resim eğitiminde geleneğimizi sürdüren müstesna bir insandı. Sanatında rol model olduğu gibi yaşamında da rol model olmuştur. Bu vesileyle bir kez daha Ahmet Yakupoğlu’nu rahmetle ve minnetle anıyoruz.”

Katılımcılar Eserleri İnceledi

Konuşmanın ardından katılımcılar, açılışı yapılan sergiyi gezip Yakupoğlu'nun eserlerini inceledi. Bu sergi, sanatçının mirasını yaşatacak önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu, eserleri ile mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından doğumunun 104. yılında, seçme eserlerinden oluşan sergi ile anıldı. DPÜ Rektörlüğündeki serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak (ortada), akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu, eserleri ile mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından doğumunun 104. yılında, seçme eserlerinden oluşan sergi ile anıldı. DPÜ Rektörlüğündeki serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak (ortada), akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.