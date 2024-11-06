Ahmet Yıldız'dan UNRWA'ya Destek Çağrısı

Türkiye'nin UNRWA'ya Desteği

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

UNRWA'nın Önemi

Yıldız, 193 üyeli BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, UNRWA'nın 1949 yılından bu yana milyonlarca Filistinli mülteciye hayat kurtarıcı destek sağladığını vurguladı. Bu tür desteğin, sadece hizmet alanların refahı için değil, aynı zamanda bölgenin istikrarı açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları

Büyükelçi, İsrail'in UNRWA çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılarını kabul edilemez olarak nitelendirerek, bu saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade etti. Ayrıca, UNRWA'nın faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların, Ajansın görevlerini yerine getirmesini neredeyse imkansız hale getirdiğine dikkat çekti.

Uluslararası Yükümlülükler ve İhlaller

Yıldız, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen yasanın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki UNRWA'nın operasyonlarına doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu yasanın, uluslararası hukukun birçok bağlayıcı yükümlülüğünü ihlal ettiğini dile getirdi.

UNRWA'nın Geleceği

Yıldız, "UNRWA'yı hedef alan bu eylemler, iki devletli çözüm umutlarına zarar vermekte ve Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş haklarını engellemeyi amaçlamaktadır. Bir BM Ajansının böyle keyfi eylemlere maruz kalması kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Son olarak, UNRWA'ya yönelik saldırıların BM Genel Kurulu'na yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, UNRWA'nın faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir.