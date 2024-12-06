Ahvaz'da Hava Kirliliği Nedeniyle 700 Kişi Hastanelere Başvurdu

Ahvaz'da Hava Kirliliği Alarm Veriyor

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde, hava kirliliği ciddi sağlık sorunlarına yol açmaya başladı. Yerel sağlık yetkililerine göre, son 24 saat içerisinde yaklaşık 700 kişi kalp ve solunum rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere başvurdu.

Uzmanlardan Uyarılar

Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin arttığını ve bunun sebep olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekti. Muazi, insanlar için özellikle kirlilik oranının yüksek olduğu günlerde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Muazi, ayrıca solunum yolları problemi yaşayan kişilerin ilaçlarını zamanında almasının ve açık havada bulunmaktan kaçınmasının önemini vurguladı. Kent halkını tedbir almaya çağıran Muazi, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.