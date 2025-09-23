AİÇÜ'de 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin ve Gazze'

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2025-2026'nın ilk dersi 'Filistin ve Gazze' temasıyla yapıldı; Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin konuştu ve kampüste İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:16
Rektör Gülçin'den anlamlı başlangıç

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi 'Filistin ve Gazze' temasıyla gerçekleştirildi.

Derse katılan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, 'Filistin halkının maruz kaldığı zulmün insanlık vicdanında derin yaralar açtığını' belirterek temayı öğrencilerle paylaştı.

Adalet, özgürlük ve insan hakları gibi evrensel değerlere dikkat çeken Gülçin, 'Gençlerin tarihten ders çıkararak mazlum milletlerin yanında yer alması gerekir. Filistin meselesi yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak meselesidir. Üniversiteler, yalnızca bilim üretmekle değil, aynı zamanda adalet ve vicdanın sesi olmakla da sorumludur.' ifadelerini kullandı.

Gülçin ayrıca, AİÇÜ'nün insani ve vicdani sorumluluk anlayışı doğrultusunda üniversite yönetimi tarafından alınan karara göre üniversite yerleşkelerinde bulunan tüm kantin, kafeterya, yemekhane ve satış noktalarında İsrail menşeli ürünlerin satışına son verildiğini sözlerine ekledi.

