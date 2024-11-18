Aida Blu Yolcu Gemisi Marmaris'e 2,038 Turist Getirdi

Aida Blu Yolcu Gemisi Marmaris'e Ulaştı

İtalya bayraklı kruvaziyer Aida Blu, 2 bin 38 yolcusuyla bu yıl ilk kez Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Antalya'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman olmak üzere 2 bin 38 yolcu ve 641 personel bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezerek, tarihi ve turistik noktaları ziyaret etme fırsatı buldu.

Geminin acentesinin yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aida Blunun bu yıl ilk defa Marmaris'e geldiğini belirtti. Dev geminin gece saatlerinde demir alarak Girit'e hareket edeceği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İtalya bayraklı kruvaziyer "Aida Blu", 2 bin 38 yolcusuyla bu yıl ilk kez Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Antalya'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İtalya bayraklı kruvaziyer "Aida Blu", 2 bin 38 yolcusuyla bu yıl ilk kez Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Antalya'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.