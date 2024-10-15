AİHM, Almanya'nın Sınır Dışı Uygulamasını Cezalandırdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Almanya'ya Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iltica başvurusu yapmak isteyen bir Suriyeli gencin Yunanistan'a sınır dışı edilmesi nedeniyle Almanya'ya 8 bin avro para cezası kestiklerini açıkladı.

Suriyeli Gençten Başvuru

Mahkemenin değerlendirmesine göre, 1993 doğumlu Suriyeli H.T., Almanya'dan Yunanistan'a sınır dışı edilirken söz konusu ülkenin kendisine kötü muamelede bulunmayacağına dair bir garanti verilmediği için hakkının ihlal edildiği belirtildi.

İşkence Yasağının İhlali

AİHM, Almanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. maddesini ihlal ettiğine ve H.T.'ye tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Bu madde, işkence ve insanlık dışı muamele yasaklarını kapsıyor.

Yunanistan'daki Tutukluluk Koşulları

Mahkeme, aynı zamanda H.T.'nin Yunanistan'daki tutukluluk koşullarının AİHS'nin 3. ve 5. maddelerini de ihlal ettiğine hükmetti.

Olayın Gelişimi

4 Eylül 2018 tarihinde H.T., Almanya ve Avusturya sınırında, kendisine ait olmayan bir Bulgar kimlik kartı ile yakalandı. İdari bir işlemle Almanya, H.T.'yi Yunanistan'a sınır dışı etti. Ancak H.T., bu süreçte Almanya'da iltica talebinde bulunduğunu ifade etmişti.