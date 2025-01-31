AİHM Başkanı Bosnjak: Nefret Suçları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Bağdaşmıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Marko Bosnjak, Müslüman topluma karşı işlenen her türlü suçun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmadığını vurguladı. Bosnjak, bu tür konuların AİHM tarafından ciddiyetle ele alındığını söyledi.

Müslüman Karşıtlığının Artışı

Bosnjak, AİHM'in 2024'te Avrupa'da Müslüman karşıtlığının artmasına ilişkin bir soru üzerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin değerlerine dikkat çekerek, “Sözleşme sistemi; koruma, insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayanmaktadır.” şeklinde konuştu.

Bosnjak, demokrasinin çoğunluk iradesine dayalışan bir sistem olmadığını, çoğulculuk, hoşgörü ve geniş görüşlülük gerektirdiğinin altını çizerek, “Dolayısıyla herhangi bir gruba, Müslümanlara veya başka birine karşı nefret temelinde işlenen eylemler, Sözleşme ile derinden bağdaşmayan bir şeydir.” şeklinde ifade etti.

Örnek Dava: Sanchez ve Fransa

Bosnjak, “Sanchez ve Fransa arasındaki dava” olarak bilinen Fransız aşırı sağcı parti Ulusal Birlikten (RN) milletvekili adayı Julien Sanchez'in, Müslümanlara karşı nefreti teşvik eden içerikleri sosyal medya hesabından silmemesine ilişkin davayı örnek gösterdi. Mahkemenin, bu tür yorumların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne atıfta bulunan 10. maddesi kapsamına girmediğine dair bir hüküm verdiğini hatırlattı.

Bosnjak, “(Paylaşımdaki) Bu yorumlar aslında Müslümanlara ve diğer göçmenlere karşı nefretle körüklenmiştir. Bu, mahkemenin bu konuları ele almasına sadece bir örnek.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

UCM'nin Tutuklama Emirleri

Bosnjak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama emirlerine uymayan devletlerle ilgili de, “Biz bu mahkemede uluslararası hukuku çok ciddiye alıyoruz. Ancak AİHM olarak başka bir uluslararası mahkemenin karar ve hükümlerinin uygulanması hakkında konuşmam tamamen uygunsuz olur.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

AB ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Bosnjak, Avrupa Birliği'nin sözleşmeye katılım sürecine de değinerek, “Umarım, AB'nin çok beklenen bir adımı atarak sözleşmeye katılımını yakında görürüz.” diyerek beklentilerini dile getirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Marko Bosnjak (solda), Müslüman topluma karşı işlenen herhangi bir suçun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmadığına ve bu konuların önemle ele alındığına ilişkin açıklamada bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Marko Bosnjak (solda), Müslüman topluma karşı işlenen herhangi bir suçun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmadığına ve bu konuların önemle ele alındığına ilişkin açıklamada bulundu.