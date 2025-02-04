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AİHM'den Malta'ya Uygur Çifte Koruma Kararı

AİHM, Malta'da iltica talebinde bulunan Uygur çiftin, kötü muamele riski nedeniyle Çin'e sınır dışı edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:44
AİHM'den Malta'ya Uygur Çifte Koruma Kararı

AİHM, Uygur Çiftin Korunması İçin Malta'ya Müdahale Ediyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kötü muameleye uğrama ihtimali gerekçesiyle, 9 yıl önce Malta'da iltica talebinde bulunan Uygur çiftin Çin'e sınır dışı edilmemesi gerektiğine karar verdi.

Strazburg merkezli AİHM, Uygur çiftin talebini değerlendirirken, çiftin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gönderilmesi halinde karşılaşabileceği riskleri önemle ele aldı. Mahkeme, bu durumda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) işkence yasağına ilişkin 3. maddesinin ihlal edileceğine hükmetti.

AİHM, mahkemenin iç tüzüğünün 39. maddesi uyarınca, Malta hükümetinden, AİHM'nin nihai kararının kesinleşeceği ana kadar Uygur çiftini sınır dışı etmemesini istedi.

Uygur çifti, Ağustos 2016'da Şengen vizesi ile Malta'ya gelerek, etnik kökenlerinden dolayı Çin otoritelerinin evlerini aradığını ve bu sebeple kötü muamele görme riski bulunduğunu ifade ederek iltica talep etmişti. Ancak, Malta hükümeti çiftin iltica talebini yeterli delil sunmadıkları gerekçesiyle reddetti ve 2022'de geri gönderilmelerine karar verdi.

Çift, AİHM'e yaptıkları başvuruda, geri gönderilmeleri halinde karşılaşacakları kötü muamele riskini ve Malta'da bu durumun değerlendirilmesine olanak tanıyan yeterli hukuki başvuru yollarının olmadığını belirtti.

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