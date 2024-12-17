AİHM, Rusya'yı Abhazya'da Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği Nedeniyle Tazminata Mahkum Etti

AİHM'den Önemli Karar: Rusya Tazminat Ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2008 yılında meydana gelen Rusya ile Gürcistan arasındaki Güney Osetya Savaşı'nın etkileriyle ilgili önemli bir karar aldı. Mahkeme, savaş nedeniyle özel mülkiyetlerini terk etmek zorunda kalan ve evlerine dönemeyen kişilerin mülkiyet haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Karar, Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde yaşayan 2 Rus ve 4 Gürcü vatandaşının 2004-2006 yıllarında açtığı davanın sonucu olarak açıklandı. AİHM, bu kişilerin özel ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiğini belirterek, Rusya'yı tazminat ödemeye mahkum etti.

Mülkiyet Hakkının İhlali

AİHM, davacıların Abhazya'daki evlerine erişim haklarının güvence altına alınması için Gürcistan ve Rusya'da etkili yerel hukuk yollarına sahip olmadığını ifade etti. Mahkeme, Rusya'nın Abhazya bölgesinin fiili kontrolünü elinde bulundurması nedeniyle bu hak ihlallerinden tek başına sorumlu olduğunu vurguladı.

Karar neticesinde, AİHM, bir davacıya 25 bin avro, diğerlerine ise 35'er bin avro tazminat ödenmesine hükmetti. Tazminat miktarları, Rusya'nın mülkiyetin korunması ve kişisel haklara saygı konusundaki ihlallerine dayanarak belirlendi.

Geçmişteki Çatışmaların Ardından Gelen Sorunlar

Gürcistan ile Rusya arasında yaşanan Abhazya ve Güney Osetya sorunları, 1992-1993 yıllarında 13 ay süren bir savaş ile başlamış, 2008'deki Güney Osetya Savaşı'na kadar devam etmiştir. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmiştir.

Rusya, bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanırken, Gürcistan ise karşılık olarak Rusya ile olan diplomatik ilişkilerini kesmiştir. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre, taraflar arasında arabuluculuk görevini üstlenmiştir.