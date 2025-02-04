Aile Bakanı Göktaş, Belçika'daki İstismar Olayında Aileyle Görüştü

Aile Bakanı Göktaş, İstismar Olayında Aileyle Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da eğitim gördüğü okulda istismara uğradığı iddia edilen Türk kız çocuğunun annesiyle telefonda görüştü. Bu telefon hem çocuk hem de ailesi için önemli bir destek anlamına geliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Brüksel'in Grimbergen bölgesinde istismara uğradığı belirtilen beş yaşındaki Türk kız çocuğunun annesini arayarak olayla ilgili önemli bilgiler aldı. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun yanı sıra Belçika'daki Türk toplumunun da davayı titizlikle takip edeceğini belirtti.

Bakan Göktaş, Belçikalı mevkidaşları ile de görüşeceğini ifade ederek, "Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız." şeklinde konuştu.