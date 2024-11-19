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Aile Bakanı Göktaş, Kadın İstihdamında Geçtiğimiz Yılı Değerlendirdi

Bakan Göktaş, kadın istihdam oranını %32,5, iş gücüne katılımı ise %37,4’e yükselttiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:13
Aile Bakanı Göktaş, Kadın İstihdamında Geçtiğimiz Yılı Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kadın İstihdamını Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, ''Atılan kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi.'' dedi.

Kadın Girişimciliği Destekleme Vurgusu

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Göktaş, salondaki katılımcıların değişim yaratma hedefini paylaştığını söyledi. ''Kadın varsa gelecek vardır.'' diyerek kadın girişimciliğinin ekonominin yanı sıra sosyal dönüşümdeki önemine değindi.

2028 Hedefleri ve Kadınların Rolü

Göktaş, kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayata eşit katılımlarının Türkiye’nin topyekun kalkınmasının anahtarı olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak, kadınların iş gücüne katılım oranını %40,1 ve kadın istihdam oranını ise %36,2 seviyesine yükseltmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Programları

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi çerçevesinde mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri ve cinsiyet eşitliğini güçlendirecek politikalar geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, kadingirisimci.gov.tr web sitesini oluşturduklarını belirtti. 2018-2023 yılları arasında, 750 bin kişiye ulaşan finansal okuryazarlık seminerleri düzenlediklerini söyledi.

STEM ve Kadın Temsili

2030’da birçok işin kaybolacağına dikkat çeken Göktaş, kadınların STEM alanında oranının %20 düzeyinde olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile 1200’den fazla kız öğrenciye fırsatlar sunduklarını da açıkladı.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın istihdamında kaydedilen ilerlemeleri vurgulayarak, ''Bu kazançları daha ileri taşımak için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi. Etkinlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Göktaş’a plaket takdim ederken, törenin sonunda başarılı kadın girişimcilere ödüller verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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