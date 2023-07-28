Aile Bakanı milyonların beklediği açıklamayı yaptı! Nafaka kararı oh çektirecek

Seçim sonrası yapılan değişiklikler üzerine aile Bakanı olarak Mahinur Özdemir Göktaş göreve getirilirken ilk kez Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gelen bilgiler doğrultusunda bakanlığın projelerine değinen Göktaş, 6284 sayılı kanun ve nafaka konuları hakkında yeni detayları açıkladı.





Bakan Göktaş, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasının mümkün olmadığına değinerek kendi düşüncesini dile getirdi. Amaç kadınların cinayetlerinin ve şiddetinin sona ermesi olurken istenilen ise bu rakamların sıfırlanması yönünde. Göktaş, kanunun değişmesi gerekiyor fakat uygulamada olan hataların üstünde durulması gerektiğini savundu.

Süresiz nafakayı önemseyen bakan Göktaş ise, 1990'lı yıllarda evlenenlerin süresiz nafaka ödemesi kabul edilir olmadığını belirterek bu durumun ele alınacağını söyledi.