Aile Bakanlığı Mart Ayı Engelli ve Yaşlı Aylıklarını Yatırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mart ayı için 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:58
Aile Bakanlığı Mart Ayı Engelli ve Yaşlı Aylıklarını Yatırdı

Aile Bakanlığı'ndan Mart Ayı Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Sosyal Yardım Programları ve Destekler

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam katılımını sağlamak ve bağımsız yaşamalarını desteklemek amacıyla çeşitli alanlarda destek verdiklerini belirtti.

Bu bağlamda, mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 6,2 milyar lira tutarındaki ödemelerin hesaplara yatırıldığını ifade eden Göktaş, "Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

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