Aile Dostu Şehir Ekosistemi ile Güçlü Aileler Yaratma Vizyonu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, Türkiye’nin nüfus artışı sorununu çözmek için aile kurumunun güçlendirilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Ekonomik destek paketlerine ilave olarak, şehirlerin geniş aile hayatını kolaylaştıran bir yaklaşımla inşa edilmesi gerektiği vurgulandı.

Demografik Kriz ve Şehirleşmenin Rolü

Kala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile konusunun bir beka meselesi olarak değerlendirildiğini belirtti. Çarpık şehirleşmenin aile yapısına zarar verdiğini ifade eden Kala, “Şehirlerin toplumsal yaşama kültüründen uzak, kontrolsüz ve hızlı bir şekilde büyümesi, aile kurumunu olumsuz etkiliyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine atıfta bulunarak, düşen doğum oranları, artan boşanma oranları ve yükselen ilk evlilik yaşı gibi konuların aile kurumunu daha fazla önem kazanmasına yol açtığını dile getirdi. 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kala, aileye verilen önemin sadece teşvik politikalarıyla geçiştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Aile Vurgusu ve Şehir Tasarımı

Kala, güçlü bir aile yapısının sağlanmadan hiçbir iddianın güç kazanamayacağını belirterek, şehirlerde değişen toplumsal dinamiklerinin ve ekonomik yapıların etkisinin büyük olduğunu kaydetti. “Güçlü bir aile, sağlıklı bir toplumu oluşturur. Aile odaklı şehirleşme süreçleri ise ailelerin desteklenmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Ailelerin güvenle çocuk yetiştirebileceği ekonomik, sosyal ve elverişli mekanların oluşturulmasının önemine dikkat çeken Kala, modern evlerin sadece barınma aracı olmaktan çıkması gerektiğini vurguladı. “Ev, aile fertlerinin sosyal ilişkilerini güçlendiren bir yaşam alanı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Sosyal İzolasyon Sorunu

Kala, modern şehir hayatında ebeveynlerin iş hayatına daha fazla katılmasının ve uzun çalışma saatlerinin, çocuklarla olan ilişkileri zayıflattığını belirtti. Ayrıca, şehirlerin geleneksel dayanışma ağlarını zayıflattığını vurgulayarak, “Bireylerin kendi başlarına sorunlarını çözme zorunluluğuna iten bir yapı, aile içi dayanışmayı azaltıyor” dedi.

Aile Dostu Şehirlerin Gerekliliği

Aile dostu bir şehir ekosisteminin, sosyal dayanışma mekanizmalarının tamamını kucaklaması gerektiğine dikkat çeken Kala, “Bu model, sokakları çocuklar ve kadınlar için güvenli hale getiren, sürdürülebilir yaşam alanları sunan bir şehir anlayışını içermelidir” ifadelerini kullandı.

Kala, aile dostu şehirlerde huzurlu ve işlevsel ulaşım, güçlü eğitim, kapsayıcı sağlık hizmetleri gibi unsurların birleşmesinin, ailelerin çocuk sahibi olma konusunda daha cesur kararlar almasına katkıda bulunacağını belirtti. Son olarak, “İstiklal Marşı'mızdaki değerler, aile konusunun bir beka meselesi olarak görülmesi gerektiğine işaret ediyor. Aileler bir araya geldiğinde, toplumsal ve bireysel dayanışmanın güçlenmesi kaçınılmazdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.