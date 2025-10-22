Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı

Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı Bakanlıkta yapıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aile, nüfus ve sosyal hizmet politikalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:16
Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı

Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş toplantıyı değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda toplantının Bakanlığımızda yapıldığını ve toplantıda ele alınan konuları aktardı.

Göktaş paylaşımında şunları kaydetti:

"Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantımızı, Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ailenin ve nüfusun korunmasına yönelik politikalarımız ile kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizi kapsayan hizmetlerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi, sağlıklı ailelerimiz ve dinamik gençlerimizle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz."

Toplantı, ailenin korunmasına yönelik politikalar ve kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ile gazilere yönelik hizmetlerin değerlendirilmesine odaklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik politika ve çalışmaların ele alındığı Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantı, Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
2
Kastamonu'da 58 Yıllık Gözlükçü İsmail Kargılı, 8 Parmak İzini Kaybetti
3
Edirne'de 'Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Trakya Üniversitesi'nde Başladı
4
Altınay'dan 50 Milyon Dolarlık Teknoloji Kampüsü: Temeli Tuzla'da Atıldı
5
Aydın Söke'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı
6
Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı
7
Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları