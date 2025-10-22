Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı: Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı

Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş toplantıyı değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda toplantının Bakanlığımızda yapıldığını ve toplantıda ele alınan konuları aktardı.

Göktaş paylaşımında şunları kaydetti:

"Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantımızı, Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ailenin ve nüfusun korunmasına yönelik politikalarımız ile kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizi kapsayan hizmetlerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi, sağlıklı ailelerimiz ve dinamik gençlerimizle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz."

Toplantı, ailenin korunmasına yönelik politikalar ve kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ile gazilere yönelik hizmetlerin değerlendirilmesine odaklandı.

