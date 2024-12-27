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Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, aile hekimleri 2025'ten itibaren hastanelerden doğrudan tetkik isteyebilecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:27
Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı

Dijital Entegrasyon Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri ve hastaneler arasındaki dijital entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanacak bu sistem ile aile hekimleri, hastanelerden kolaylıkla tetkik isteyebilecek.

Aile Hekimleri ve Hastaneler Arasında Yeni Dönem

Bu yeni entegrasyon sayesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre olacak. Aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gitmeden, sadece kendilerine ait tetkiklerini gerçekleştirebilecek ve sonuçlar aile hekimlerinin sistemlerinde anında görüntülenebilecek.

MHRS Üzerinden Özel Kontenjanlar

Aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu almanın yanı sıra, hastalarına özel kontenjanlar da oluşturabiliyor. Bu sayede hastalar, ikinci ve üçüncü basamak muayenelerinde daha hızlı ve etkili bir şekilde hizmet alacaklar.

Bilgi Akışı ve Geri Bildirim

Aile hekimleri, yönlendirdikleri hastalarını değerlendirip, sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Bu notlar, hastanedeki hekimler tarafından görülerek hasta bakım süreçleri hızlandırılacak. Ayrıca, hastanelerdeki hekimler, aile hekimlerine değerlendirme notları yazarak geri bildirimde bulunabilecek.

Laboratuvar Tetkikleri ve Sonuçlar

Laboratuvar tetkik talepleri için, aile hekimi tarafından hemen e-Nabız üzerinden özel bir kod oluşturulacak. Bu kod, hastalarla paylaşılacak ve hastalar, herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini gerçekleştirebilecekler. Aksi takdirde, belirli bir süre içerisinde hastaneye müracaat edilmezse bu kod geçersiz sayılacak.

Yeni Hizmet Türleri ve Süreklilik

Dijital entegrasyon aracılığıyla yeni eklenecek hizmet türleri, sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden otomatik olarak entegre edilebilecek. İl sağlık müdürlükleri ve hastaneler, bu güncellemeleri takip ederek sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışacak.

Bu dijital dönüşüm, Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay ve hızlı hale getirmeyi amaçlıyor.

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