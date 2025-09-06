Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Esaslarında Yeni Düzenleme

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre düzenleme, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme esaslarında değişiklikler getiriyor.

Puanlama Sistemi ve Yenilenen Şartlar

Yönetmeliğe eklenen puanlama sistemi kapsamında, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin yenilenebilmesi için Bakanlıkça belirlenen puan tablosu üzerinden en az 70 puan alma şartı getirildi. Yeni puanlama; vatandaş memnuniyeti, akılcı ilaç kullanımı ve gebe ve bebek izlem oranı gibi göstergeleri içeriyor.

Teşvik ve Ödeme Düzenlemeleri

Yeni puan tablosu üzerinden hesaplanan teşvik oranları, tavan ücrete yansıyacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca aile hekimlerine yapılacak ödemelerde, son bir yıl içinde ilgili aile hekiminden hizmet almayan nüfus grupları için katsayının yarısı esas alınacak. Entegre sağlık hizmeti verilen birimlerde ödemeler de buna göre düzenlenecek.

Görevden Uzaklaştırma Süresi

Bir aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının göreve devam etmesinde sakınca görülmesi hâlinde, görevden uzaklaştırma süresi bir defaya mahsus olmak üzere 2 ay daha uzatılabilecek.