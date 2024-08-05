Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu Türkiye Adalet Akademisi'nde Kuruldu

Yeni Bir Dönem: Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu

Türkiye Adalet Akademisi, aile hukuku konularında yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve aile bireylerinin haklarını güçlendirmek amacıyla Aile Hukuku Değerlendirme Kurulunu kurdu. Bu yeni oluşum, Adalet Bakanlığı'nın özverili çalışmalarının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurulun önemine değinerek, "Kurulun çalışmaları yol gösterici olacak. Uluslararası uygulama örnekleri incelenecek ve ülkemizdeki aile hukuku sistemi daha da güçlendirilecek" şeklinde konuştu.

Hedefler ve Çalışma Planı

Kurul, aile hukuku alanında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversitelerle iş birliği içinde faaliyet gösterecek. Aile hukuku konularına dair sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenerek çeşitli bakış açıları ve çözümler önerilecek.

Eğitim İhtiyaçları ve Tavsiyeler

Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu, aile hukuku alanındaki eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili birimlere tavsiyelerde bulunacak. Böylece aile hukuku uygulamalarındaki eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Uygulamalar ve Gelecek Planları

Kurul ayrıca, uluslararası örnekleri göz önünde bulundurarak, mevcut sistemin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek. Önümüzdeki günlerde toplanarak faaliyetlerine başlayacak olan kurul, aile mahkemelerinin etkinliğini artırmaya yönelik uygulamalara da devam edecek.