Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 İlde Pilot Uygulamaya Başladı

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulamaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi Pilot Uygulaması, dört ilde hizmet vermeye başladı. Sistem, gelişimsel gerilik riski bulunan veya engeli olan 0-8 yaş çocukların erken dönemde tespit edilmesini ve ihtiyaç duydukları hizmetlere tek noktadan erişimini hedefliyor.

Pilotun kapsamı ve uygulama merkezleri

Pilot uygulama kapsamında kurulan erken çocukluk gelişim merkezlerinde çocuklara bakım, sağlık, koruma ve eğitim alanlarında bütüncül destek sağlanıyor. Uygulama, Bakanlığa bağlı gündüz bakım merkezlerinde Ankara, Kahramanmaraş ve Mersin’de hayata geçirilmiş; dördüncü merkez olarak Bursa da sisteme eklendi. Pilot merkezlerde bugüne kadar 115 çocuk ve ailesine ulaşılmıştır.

Ortaklık, koordinasyon ve destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda; Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları işbirliği ve UNICEFin teknik desteğiyle yürütülüyor. Proje adı olarak da Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Türkiye'de Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sisteminin Geliştirilmesi Pilot Uygulaması kullanılıyor.

Bakanın açıklamaları: Aileyi güçlendirmek öncelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolunun ailesini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Göktaş, ailelerle birlikte güçlü yönleri ve ihtiyaçları belirlemek için akademisyenlerce geliştirilen ve dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılan özel bir rehber kullandıklarını belirtti.

Göktaş, "Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenlerce geliştirilen bu rehber, aynı zamanda dünyada 30'dan fazla ülkede kullanılıyor. Biz de başarısı dünyaca kabul gören bu rehberle çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamada ailelerle sürekli iletişim kurularak gerektiğinde merkeze davet, ev ziyareti veya telefon görüşmesi yoluyla takip sağlandığı; böylece her çocuğun gelişiminin adım adım izlendiği kaydedildi. Bakan Göktaş, erken müdahalenin toplumsal ve ekonomik getirilerine dikkat çekerek, verilen desteğin hem aile hem toplum düzeyinde uzun vadeli kazanımlar yaratacağını söyledi.

