Aile ve Gençlik Fonu’na 56 Bin 256 Çift Başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren 56 bin 256 çiftin başvurusuna ev sahipliği yaptı.

Bakanlık, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla 2023 yılında bu fonu kurmuştu. İlk başvurular, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlandı.

Fona başvuran gençlere, onaylanan başvurular kapsamında 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuluyor.

Başvurular, https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. Ayrıca, 14 Şubat’ta bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan “Seviyorsan git evlen bence” paylaşımının ardından, başvuru sayısında önemli bir artış gözlemlendi.

Bugün itibarıyla, Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvuru sayısı 56 bin 256 olarak kaydedildi.