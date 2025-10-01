Aile ve Gençlik Fonu'nda evlilik kredisi başvuruları başladı

Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026'da artırılacak Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi için başvuruların bugün başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:02
Bakan Göktaş duyurdu: Ocak 2026'da artış uygulanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredilerine başvuruların bugün başladığını duyurdu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle ilgili detayları paylaştı.

"Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık."

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması amacıyla gelir şartında da düzenlemeye gidildiğini belirterek şunları kaydetti: "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

Çiftler, Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet üzerinden veya https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresinden başvurabilirler.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugüne kadar fona 158 bin 488 çift başvurdu; başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı, 59 bin 54 çift ise krediden faydalanmaya hak kazandı.

