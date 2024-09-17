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Aile ve Gençlik Fonu Osmaniye'de Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Osmaniye'de Aile ve Gençlik Fonu başvurularının başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:28
Aile ve Gençlik Fonu Osmaniye'de Başladı

Aile ve Gençlik Fonu Osmaniye'de Başladı

Osmaniye'de düzenlenen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında önemli bir adım atıyoruz. Bugün itibarıyla Osmaniye'den başvuruları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bakan Göktaş, Osmaniye Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinin sosyal devlet politikalarını daha ileri taşımak olduğunu belirtti.

Bakan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insan odaklı sosyal hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 23 yılda Osmaniye'ye yaklaşık 65 milyar liralık yatırım yaptık" dedi.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Programları

Aile Sosyal Destek Programı hakkında bilgi veren Göktaş, bu programla ihtiyaç sahiplerine rehberlik ettiklerini ve yaşam kalitelerini artırdıklarını ifade etti. Ayrıca, Aile Eğitim Programı ile 320 bin kişinin faydalandığını aktardı.

Osmaniye’de 4 sosyal hizmet merkezi aracılığıyla psikolojik, sosyal ve ekonomik desteğin sağlandığını belirten Göktaş, 2018'den itibaren 3 bin 400 kadına destek verildiğini de sözlerine ekledi.

Engelli ve Yaşlı Bireyler için Sürekli Destek

Bakan Göktaş, 116 engelli vatandaşa hizmet verdiklerini ve 102 yaşlı birey için rehabilitasyon merkezlerinin faaliyette olduğunu duyurdu. Ayrıca, "Evde Bakım Yardımı" hizmetinden 4900 vatandaşın faydalandığı bilgisini paylaştı.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan Faydalanma İmkanı

Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasının 6 Şubat 2023 tarihinde başlatıldığını hatırlatan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 519 genç çift başvurdu. Toplamda 3 bin 963 çiftimiz kredi almaya hak kazanmıştır" dedi.

Göktaş, genç çiftlere yönelik desteklerini sürdürerek, başvuru şartlarını da daha cazip hale getirdiklerini belirtti. "Bu desteklerden tüm gençlerin faydalanmasını istiyoruz" diyerek, yeni uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'nin İhtiyaçlarına Uygun Hizmetler

Bakan Göktaş, Osmaniye'nin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri güçlendireceklerini ve vatandaşların refahı için her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet eşlik etti. Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 3), Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Erdinç Yılmaz (sol 2), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 3) ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet (sağ 2) hazır bulundu.

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