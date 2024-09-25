Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ardahan'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ardahan'ı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ardahan'a bazı programlara katılmak üzere gelen Tarıkdaroğlu, öncelikle Valilik makamına yöneldi.

Valilik Ziyareti ve İmza Töreni

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, Vali Çiçek ile bir süre görüşerek, Ardahan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını da getiren Tarıkdaroğlu, kentin güzelliklerinden bahsetti.

Memnuniyetler Yineleniyor

Vali Hayrettin Çiçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ziyaret, Bakanlığa bağlı kurum müdürlerinin ve personelin katılımıyla gerçekleşti, ancak basına kapalı bir ortamda düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sağda), programı kapsamında geldiği Ardahan'da, Vali Hayrettin Çiçek'e (solda), makamında ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sağda), programı kapsamında geldiği Ardahan'da, Vali Hayrettin Çiçek'e (solda), makamında ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sağda), programı kapsamında geldiği Ardahan'da, Vali Hayrettin Çiçek'e (solda), makamında ziyarette bulundu.