Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı'ndan Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Açıklama

Bakan Yardımcısı Yenigün, Narin Güran'ın ölümü üzerine hukuki sürecin takip edileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı'ndan Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın üzücü ölümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yenigün, "Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Bakanlık olarak davaya müdahil olup hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz," dedi.

Cenaze Töreni ve Ziyaretler

Narin Güran’ın cenaze törenine katılan Yenigün, ardından Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Murat Zorluoğlu ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Narin’in aile yakınlarına başsağlığı dileyen Yenigün, "Narin’in acısı hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız acının tarifi yok," ifadelerini kullandı.

Devletin Seferberliği

Yenigün, Narin’in kaybolduğu haberi üzerine tüm devlet kurumlarının seferber olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik güçleri, Narin’e sağ salim ulaşmak için yoğun bir çaba sarf etti, ancak günlerce süren çalışmalar neticesinde beklenen haberi alamadık," dedi.

Psikososyal Destek Hizmetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek hizmetleri sağladıklarını belirten Yenigün, "Evlatlarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri, toplum olarak hepimizin görevdir. Göz bebeğimiz çocuklarımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün karşısındayız," açıklamasında bulundu.

Ayrıca, bakanlık olarak konunun adli süreçlerinin titizlikle takip edileceğini yineleyen Yenigün, Narin’in hayatına son veren kişi veya kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Ziyaret sırasında AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve ilgili diğer yetkililer de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Yenigün (ortada) Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu (sağ 2) ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman (sol 2) ve Mehmet Sait Yaz (solda) ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Yenigün (ortada) Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu (sağ 2) ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman (sol 2) ve Mehmet Sait Yaz (solda) ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi