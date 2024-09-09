Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı'ndan Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın üzücü ölümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yenigün, "Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Bakanlık olarak davaya müdahil olup hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz," dedi.

Cenaze Töreni ve Ziyaretler

Narin Güran’ın cenaze törenine katılan Yenigün, ardından Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Murat Zorluoğlu ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Narin’in aile yakınlarına başsağlığı dileyen Yenigün, "Narin’in acısı hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız acının tarifi yok," ifadelerini kullandı.

Devletin Seferberliği

Yenigün, Narin’in kaybolduğu haberi üzerine tüm devlet kurumlarının seferber olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik güçleri, Narin’e sağ salim ulaşmak için yoğun bir çaba sarf etti, ancak günlerce süren çalışmalar neticesinde beklenen haberi alamadık," dedi.

Psikososyal Destek Hizmetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek hizmetleri sağladıklarını belirten Yenigün, "Evlatlarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri, toplum olarak hepimizin görevdir. Göz bebeğimiz çocuklarımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün karşısındayız," açıklamasında bulundu.

Ayrıca, bakanlık olarak konunun adli süreçlerinin titizlikle takip edileceğini yineleyen Yenigün, Narin’in hayatına son veren kişi veya kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Ziyaret sırasında AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve ilgili diğer yetkililer de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Yenigün (ortada) Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu (sağ 2) ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman (sol 2) ve Mehmet Sait Yaz (solda) ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Yenigün (ortada) Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu (sağ 2) ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman (sol 2) ve Mehmet Sait Yaz (solda) ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı (sağda) da yer aldı.