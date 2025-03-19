Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Bursa'da Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da Vali ve AK Parti İl başkanı ile görüşerek sosyal hizmetler alanında incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Bursa'da Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Bursa'da önemli temaslarda bulundu. Tarıkdaroğlu, kentteki programları çerçevesinde ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Vali Ayyıldız ile bir süre görüşen Tarıkdaroğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. İl Başkanı Davut Gürkan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda partililer ile sohbet eden Tarıkdaroğlu, Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, "Bugün burada önce Gündüzlü Bakım Merkezi, çocuk evleri sitesi, engelli bakım merkezleri ve huzurevlerimizi ziyaret edip Bursa'nın aile ve sosyal hizmetler alanındaki durumunu değerlendireceğiz. Bu konularda büyük emek veren AK Parti teşkilatlarının gayretlerini çok iyi biliyorum," dedi.

Daha sonra Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, burada özel gereksinimli bireylerle bir süre sohbet etti ve merkezdeki çalışmaları inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Bursa'da çeşitli...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulunup, incemeler gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, ilk olarak Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı (sağda) ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Bursa'da çeşitli...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulunup, incemeler gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, ilk olarak Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı (sağda) ziyaret etti.

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