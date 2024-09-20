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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yozgat'ta Temaslarda Bulundu

Yozgat’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yozgat'ta Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yozgat’a Gitti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Yozgat’ta bir dizi önemli ziyarette bulundu.

Valilik Ziyareti ve Görüşmeler

Tarıkdaroğlu, Yozgat’taki programlarına Vali Mehmet Ali Özkan ile başladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, burada Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef ile bir araya geldi.

Bakanlığın Selamını İletti

Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamlarını ileterek, "Yiğitler şehri Yozgat’ta olmaktan mutluluk duyuyorum," ifadesini kullandı.

Kurumsal Ziyaretler ve Toplantılar

Valilik ziyaretinin ardından, Tarıkdaroğlu Bakanlığa bağlı kurumların müdürleri ve personeliyle basına kapalı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, mevcut çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezleri Gezildi

Tarıkdaroğlu, Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi, Yozgat Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi ile Çocuk Evlerini ziyaret ederek, burada yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi edindi.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Son olarak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tarıkdaroğlu, İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve partililerle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (solda), Yozgat’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Tarıkdaroğlu, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

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