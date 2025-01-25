DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.742.150,18 0,26%

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu

Bakan Göktaş, Roman STK temsilcileri ile Edirne’de bir araya gelerek önerilerini dinledi ve SODAM’da Roman vatandaşlarla sohbet etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:51
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Göktaş, Edirne ziyaretleri kapsamında Roman vatandaşlara yönelik faaliyette bulunan STK'ların temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Göktaş, Roman vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Bakan Göktaş'tan SODAM'a Ziyaret

Bakan Göktaş, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezini de (SODAM) ziyaret etti. Burada faaliyette bulunan Roman vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, merkezde yapılan el emeği ürünlerini inceledi.

Bakan Göktaş, SODAM'da Roman vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Herkesin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyor, Roman vatandaşlarımızı bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle Roman kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz SODAM'ları son derece değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Aile, Adana'da Defnedildi
2
Dublin'de Filistin İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi
3
2023 Yılında Ulaşım ve Haberleşme Sektörüne 440 Milyar Lira Yatırım
4
Serbest Bırakılan İsrailli Kadın Askerlerin Kassam Tugayları'na Teşekkürü Dikkat Çekti
5
Bakan Güler, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
6
Kayseri'de İş Yerine Kurşun Sıkıldığı Olayda 2 Zanlı Tutuklandı
7
Malatya'da İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler