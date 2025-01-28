Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kadın Kooperatiflerine Destek Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde konuşarak, Türkiye genelinde ekonomiye katkı sağlayan kadın kooperatifleriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın, dünya genelinde kooperatifçilik anlayışını geliştirecek bir vizyon sunacağını" belirtti. Çalışmaların hızlandırılmasıyla ekonomik ve toplumsal kazanımların artırılacağına dikkat çekti.

Ekonomik ve ticari hayatın önemli aktörleri arasında kooperatiflerin yer aldığını vurgulayan Göktaş, bu ağın herkesin ortak emeğiyle büyüdüğünü dile getirdi. Türk kooperatifçilik modelinin uluslararası alanda güçlü bir örnek haline geldiğini söyleyen Göktaş, modelin başarısının temelinde dayanışma, yerel kalkınma ve yenilikçi çözümler üretme kültürünün bulunduğunu kaydetti.

Göktaş, Türk kooperatiflerinin yerel değerleri küresel pazarlara taşıyarak Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımı ile dezavantajlı grupların ekonomik sistemde yer almasına önemli bir rol üstlendiklerini belirtti.

Bakan, kadın kooperatifleri alanında farkındalık sağlamak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu süreçte "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın en önemli rehberleri olduğunu belirtti. Kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla bugüne kadar 81 ilde gerçekleştirdikleri çalıştay ve eğitim programları ile 45 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, "1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 15 bin kişiye eğitim verdik. Kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler üretiyoruz," şeklinde konuştu.

Göktaş, kadın kooperatiflerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerin önemine işaret ederek, "Kadın kooperatifleri, bu değişimin ve dönüşümün yapı taşlarıdır. Onların desteklenmesi, ülkenin geleceğini desteklemek demektir," dedi.

Ayrıca, eğitimden finansmana kadar her alanda kooperatiflerin yanında olacaklarını, 23 yıl boyunca kadın istihdamını artırmaya yönelik birçok projeye imza attıklarını vurguladı. Göktaş, "Unutmayalım ki bir toplum, kadınları ile güçlüdür. Kadınların gücüyle kurulan kooperatifler, dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte büyümeyi öğretiyor. Bugün bizim görevimiz, kadın kooperatiflerimizi desteklemek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak," ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın bir başlangıç olmasını ve kadın kooperatiflerinin yükselişine tanıklık eden bir dönem açmasını umduğunu belirterek, "Kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.