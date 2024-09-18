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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla yaptığı toplantıda sosyal yardımların etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kaymakam Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mülki idare yapısının en temel taşlarından olan kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. Her birinin özverili çalışmalarıyla üstlendiği görevi layıkıyla yerine getireceğine ve sosyal yardımlarımızın etkili ve hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacaklarına inancım tam." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bakan Göktaş, konuşmasına devam ederek, "İnsanların hayatına dokunmak, iz bırakmak ve anlamlı bir hikaye yazmak için çıktıkları bu yolda her birine gönülden başarılar diliyorum." diyerek, kaymakam adaylarına moral verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, kaymakam adaylarına hitap etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, kaymakam adaylarına hitap etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, kaymakam adaylarına hitap etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, kaymakam adaylarına hitap etti.

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