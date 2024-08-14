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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, RTÜK Başkanı Şahin ile Görüştü

Bakan Göktaş, RTÜK Başkanı Şahin ile aile dostu yayınlar üzerine işbirliği konusunda toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:38
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, RTÜK Başkanı Şahin ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş RTÜK Başkanı Şahin ile Toplantı Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Aile, Kadın ve Çocuk Dostu Yayınlar Üzerine Görüşmeler

Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ile aile, kadın ve çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve teşvik edilmesine dair işbirliklerimize yönelik bir görüşme yaptık. Nazik ev sahipliği için Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yayıncılık alanında sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

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