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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Arnavutköy'deki Cinayet Açıklaması

Bakan Göktaş, Arnavutköy'deki cinayet davasına müdahil olacaklarını ve katilin en ağır cezayı alması için çalışacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:54
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Arnavutköy'deki Cinayet Açıklaması

Arnavutköy'deki Kadın Cinayeti Üzerine Bakan Göktaş'tan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'de eşi tarafından katledilen kadına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın Müdahale Kararı

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı." şeklinde konuştu. Bakan, olayın takipçisi olacaklarını ve katilin en ağır cezayı almasını sağlamak amacıyla davaya müdahil olacaklarını vurguladı.

Şiddetle Mücadelede Kararlılık

Şiddetin sebeplerinin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çeken Göktaş, "Şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Aileye Başsağlığı

Bakan, hayatını kaybeden kadının ruhu için dua ederek, "Ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum." dedi. Göktaş, bu tür olayların son bulması için tüm güçleriyle mücadele edeceklerinin altını çizdi.

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